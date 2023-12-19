Хакеры группы «Берегини» рассказали, кто стоит за прослушкой Залужного
Хакеры «Берегини» рассказали детали о прослушке Залужного и его окружения
Москва, 19 декабря, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Всё окружение главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и он сам прослушиваются Службой безопасности страны (СБУ). Известны подробности как о работе, так и о личной жизни, рассказал представитель хакерской группировки «Берегини».
В распоряжении хакеров оказались записи, свидетельствующие о том, что различных генералов ВСУ прослушивали украинские спецслужбы с 2020 года. По его словам, про окружение Залужного известно СБУ всё: с кем ужинают, куда выезжают.
«Известны некоторые подробности личной жизни, которые высокопоставленные представители минобороны Украины не афишируют», — сказал он «Известиям».
При этом хакер рассказал, что сами они не знают, с кем именно встречался, например, генерал ВСУ Родион Тимошенко, запись с которым была обнаружена. Но зато это точно знают сотрудники СБУ, у которых на компьютерах и хранятся все эти файлы.
Он добавил, что каждого генерала ВСУ прослушивает отдельный сотрудник СБУ, дела на военнослужащих аккуратно разложены по папкам.
Ранее во вторник «Берегини» опубликовали запись разговора заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Родиона Тимошенко, на которой он призывает к госперевороту. На записи Тимошенко жёстко критикует главу киевского режима Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака.
Также генерал признал колоссальные потери ВСУ.
В последнее время с новой силой разгорелись слухи о серьёзном конфликте между Залужным и Зеленским. Одни эксперты и западные политики прочат главкома ВСУ на смену нынешнему главе режима. При этом американские аналитики допускали, что ВСУ устроят госпереворот и даже ликвидируют Зеленского. Сам он тоже выражал опасения относительно того, что на Украине возможен третий «майдан». При этом вину традиционно возложил на Россию.
При этом издание «Украинская правда» 4 декабря распространило информацию о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский общается с некоторыми командующими войск ВСУ в обход Залужного, мешая тому командовать армией. В статье говорилось, что глава киевского режима делит Вооружённые силы Украины на тех, которые подчиняются командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому, и тех, которые выполняют приказы главкома ВСУ.
18 декабря стало известно, что в кабинете Залужного и его окружения были обнаружены прослушивающие устройства.