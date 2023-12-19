Москва, 19 декабря, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Всё окружение главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и он сам прослушиваются Службой безопасности страны (СБУ). Известны подробности как о работе, так и о личной жизни, рассказал представитель хакерской группировки «Берегини».

Иван Шилов ИА Регнум

В распоряжении хакеров оказались записи, свидетельствующие о том, что различных генералов ВСУ прослушивали украинские спецслужбы с 2020 года. По его словам, про окружение Залужного известно СБУ всё: с кем ужинают, куда выезжают.

«Известны некоторые подробности личной жизни, которые высокопоставленные представители минобороны Украины не афишируют», — сказал он «Известиям».

При этом хакер рассказал, что сами они не знают, с кем именно встречался, например, генерал ВСУ Родион Тимошенко, запись с которым была обнаружена. Но зато это точно знают сотрудники СБУ, у которых на компьютерах и хранятся все эти файлы.

Он добавил, что каждого генерала ВСУ прослушивает отдельный сотрудник СБУ, дела на военнослужащих аккуратно разложены по папкам.

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Ранее во вторник «Берегини» опубликовали запись разговора заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Родиона Тимошенко, на которой он призывает к госперевороту. На записи Тимошенко жёстко критикует главу киевского режима Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака.

Также генерал признал колоссальные потери ВСУ.

В последнее время с новой силой разгорелись слухи о серьёзном конфликте между Залужным и Зеленским. Одни эксперты и западные политики прочат главкома ВСУ на смену нынешнему главе режима. При этом американские аналитики допускали, что ВСУ устроят госпереворот и даже ликвидируют Зеленского. Сам он тоже выражал опасения относительно того, что на Украине возможен третий «майдан». При этом вину традиционно возложил на Россию.

При этом издание «Украинская правда» 4 декабря распространило информацию о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский общается с некоторыми командующими войск ВСУ в обход Залужного, мешая тому командовать армией. В статье говорилось, что глава киевского режима делит Вооружённые силы Украины на тех, которые подчиняются командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому, и тех, которые выполняют приказы главкома ВСУ.

18 декабря стало известно, что в кабинете Залужного и его окружения были обнаружены прослушивающие устройства.