Москва, 19 декабря, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Приоритетной задачей Вооружённых сил России на следующий год является продолжение специальной военной операции до полного выполнения задач. Об этом 19 декабря сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании ведомства.

Станислав Красильников/ТАСС

«Приоритетные задачи на следующий год. Продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим», — сказал Шойгу.

Он добавил, что основные усилия в боевой учебе необходимо сосредоточить на качественной подготовке вновь сформированных подразделений, а также слаживании соединений и воинских частей.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что Россия не будет отказываться от целей специальной военной операции. По его словам, Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине, поэтому и Россия от своих целей спецоперации отказываться не собирается.