Шойгу сообщил, что задачи по укреплению рубежей обороны выполнены
Шойгу: на всей линии фронта создано 7 тыс. км минных полей
Москва, 19 декабря, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Масштабные задачи по фортификационному оборудованию рубежей обороны решены, заявил министр обороны России Сергей Шойгу 19 декабря в ходе выступления на расширенной коллегии ведомства.
Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Он уточнил, что на всей линии фронта создано 7 тыс. км минных полей, 1,5 млн противотанковых заграждений, 2 тыс. км рвов, 12 тыс. железобетонных сооружений.
Масштабные задачи выполнены по решению президента Владимира Путина.
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