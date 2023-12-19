Москва, 19 декабря, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Масштабные задачи по фортификационному оборудованию рубежей обороны решены, заявил министр обороны России Сергей Шойгу 19 декабря в ходе выступления на расширенной коллегии ведомства.

Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Он уточнил, что на всей линии фронта создано 7 тыс. км минных полей, 1,5 млн противотанковых заграждений, 2 тыс. км рвов, 12 тыс. железобетонных сооружений.

Масштабные задачи выполнены по решению президента Владимира Путина.

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