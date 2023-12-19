Москва, 19 декабря, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Россия кратно увеличила выпуск боевых машин и боеприпасов для нужд армии. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу 19 декабря в ходе выступления на расширенной коллегии ведомства.

Донат Сорокин/ТАСС

Он уточнил, что выпуск танков увеличен в 5,6 раза, БМП — в 3,6 раза, БТР — в 3,5 раза, беспилотников — в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов — в 17,5 раза.

Новость дополняется