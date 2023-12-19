Москва, 19 декабря, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Офицеры НАТО осуществляют подготовку военных операций Вооружённых сил Украины и обучают личный состав ВСУ, заявил 19 декабря на коллегии Министерства обороны России глава ведомства Сергей Шойгу.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

«Натовские офицеры осуществляют подготовку военных операций, обучают личный состав ВСУ как в своих странах, так и на Украине», — сказал министр.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления на коллегии министр обороны также отметил, что в интересах ВСУ работают 400 космических спутников НАТО, а военнослужащие военного блока непосредственно управляют комплексами противовоздушной обороны и ракетными системами на Украине. Тем не менее специальная военная операция показала превосходство российского вооружения над натовским, добавил Шойгу.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что рабочий день Владимира Путина будет посвящён вопросам Министерства обороны. Глава государства проведёт расширенное заседание коллегии ведомства и церемонию награждения героев, а также осмотрит выставку Минобороны, сообщил Песков.

18 декабря в пресс-службе Кремля проинформировали, что на заседании коллегии Минобороны, которое пройдёт в Национальном центре управления обороной, будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год и определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.