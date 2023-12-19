Москва, 19 декабря, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Свыше 400 космических спутников НАТО передают данные для украинской армии. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу 19 декабря в ходе выступления на расширенной коллегии ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

В интересах ВСУ работают 410 космических аппаратов стран НАТО военного и двойного назначения, сказал Шойгу.

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