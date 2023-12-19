Москва, 19 декабря, 2023, 14:06 — ИА Регнум. В новые регионы России вернулось почти три миллиона беженцев. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии МО 19 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум

«В новые регионы Российской Федерации вернулось почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года», — сказал министр.

Шойгу также уточнил, что железнодорожное сообщение с Донбассом было восстановлено, а также более года действует сухопутный коридор с Крымом через Запорожскую и Херсонскую области.

29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому украинские граждане смогут въезжать в Россию без виз по внутренним паспортам, в том числе с истёкшим сроком действия.

Согласно указу о порядке въезда и выезда граждан Украины, им разрешено пересекать российскую границу без оформления виз. Достаточно предъявить внутренний или заграничный украинский паспорт, дипломатический или служебный паспорт, удостоверение личности моряка или члена экипажа воздушного судна.