Москва, 19 декабря, 2023, 14:05 — ИА Регнум. В акватории Азовского моря создан военно-морской район, заявил 19 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Валентин Егоршин/ТАСС

«В акватории Азовского моря, ставшего внутренним морем России, создан военно-морской район», — сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

После вхождения в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат исключительно России, Украина утратила в их отношении статус прибрежного государства.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал 13 июня закон о денонсации соглашения с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива.