Москва, 19 декабря, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Украинские комплексы ПВО и ракетные системы находятся под непосредственным управлением военнослужащих стран НАТО. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу 19 декабря в ходе выступления на расширенной коллегии ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Натовские военнослужащие непосредственно управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня», — сказал глава Минобороны.

Он отметил, что российские военные в радиоперехватах фиксируют участие американских, британских и польских специалистов в подготовке ударов ВСУ этими средствами. Известно также, что офицеры стран НАТО готовят военные операции украинской армии, обучают личный состав ВСУ как на Украине, так и на территориях своих стран.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что при подготовке ВСУ к летнему контрнаступлению инструкторы НАТО не учли ни эффективности российских дронов, ни качества оборонительных сооружений, ни мощи дальнобойной артиллерии.