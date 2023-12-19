Москва, 19 декабря, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Снабжение российских войск улучшается, в перспективе они получат боевые лазеры и оружие с ИИ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава государства отметил, что есть задачи по оснащению Вооружённых сил России в перспективе роботизированными комплексами и боевыми лазерами, оружием с ИИ на новых физических принципах.

Он подчеркнул, что российскую армию необходимо оснащать в том числе техникой на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов.

Путин заявил также, что нужно своевременно снабжать войска, участвующие в СВО, всем необходимым. Он констатировал, что снабжение российских войск улучшается.

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