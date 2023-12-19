Путин объявил на коллегии МО минуту молчания в память погибших военных
Москва, 19 декабря, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин попросил на заседании коллегии Минобороны почтить память погибших российских военных минутой молчания. Расширенное заседание коллегии МО состоялось 19 декабря.
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Как передавало ИА Регнум, 8 декабря на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Москве Путин заявил, что подвигами участников специальной военной операции гордится вся страна. Российский лидер добавил, что от работы бойцов СВО зависит будущее России.
По словам президента, солдаты и офицеры, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.
На этом же мероприятии министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что в России выросло мощное поколение воинов и защитников Отечества, которые верой и правдой служат стране.