Москва, 19 декабря, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин попросил на заседании коллегии Минобороны почтить память погибших российских военных минутой молчания. Расширенное заседание коллегии МО состоялось 19 декабря.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3854148" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Новость дополняется

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Москве Путин заявил, что подвигами участников специальной военной операции гордится вся страна. Российский лидер добавил, что от работы бойцов СВО зависит будущее России.

По словам президента, солдаты и офицеры, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.

На этом же мероприятии министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что в России выросло мощное поколение воинов и защитников Отечества, которые верой и правдой служат стране.