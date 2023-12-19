Москва, 19 декабря, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Запад продолжает гибридную войну против России, заявил президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны.

Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны

Глава государства отметил, что Запад снабжает Украину разведывательной информацией в режиме реального времени, передаёт для ВСУ вооружение.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3854136" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Новость дополняется