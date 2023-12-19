Путин заявил, что Запад продолжает гибридную войну против России
Москва, 19 декабря, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Запад продолжает гибридную войну против России, заявил президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны.
Администрация президента России. Кадр из видео
Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны
Глава государства отметил, что Запад снабжает Украину разведывательной информацией в режиме реального времени, передаёт для ВСУ вооружение.
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