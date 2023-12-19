Москва, 19 декабря, 2023, 13:34 — ИА Регнум. В московском аэропорту Домодедово днём 19 декабря были введены временные ограничения на приём и вылет самолётов, сообщили представители аэропорта «РИА Новости».

Станислав Красильников/ТАСС

Шесть бортов были перенаправлены в другие аэропорты.

Ранее о введении временных ограничений на приём и вылет самолётов сообщали также в московском аэропорту Внуково. В пресс-службе аэропорта уточнили, что решение было принято по не зависящим от них причинам.

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