Хельсинки, 19 декабря, 2023, 14:56 — ИА Регнум. МИД Финляндии с начала проведения спецоперации на Украине и введения против РФ санкций выдал 200 разрешений на исключение из ограничений, сообщил финский портал Yle, ссылаясь на заявление руководителя отдела санкций Пию Сариваара.

Максим Блинов /РИА Новости

По словам Сариваары, всего внешнеполитическое ведомство Финляндии получило более 500 запросов об исключении из ограничений, установленных в связи с антироссийскими санкциями. Финский МИД удовлетворил 200 из них, уточнила она.

Отмечается, что запросы касались, как правило, персональных санкций, а также разрешений на перевод денежных средств. Кроме того, исключения коснулись и компаний, которые выезжают в Финляндию из России.

«Когда финская компания продаёт свою дочернюю компанию в России и если в сбытовой компании дочерней компании продукция, подпадающая под санкции, передаётся новому покупателю, то такая передача продукции новому владельцу должна быть одобрена», — сказала представитель финского МИДа.

Как передавало ИА Регнум, в октябре министр юстиции Финляндии Леен Мери сообщила, что финское правительство до конца срока своих полномочий в 2027 году намерено облегчить процесс изъятия недвижимости, принадлежащей гражданам России.

Более того, в сентябре министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные санкции нацелены в том числе на простых граждан России. По её словам, такова плата России и россиян за ситуацию на Украине — Хельсинки очень важно это показать. По мнению Валтонен, если бы страны коллективного Запада перестали помогать Киеву, то, «возможно, Украины бы не было», а Россия стала бы «очень сильной», что невыгодно западным странам.