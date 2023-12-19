МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из антироссийских санкций
Yle: МИД Финляндии сделал 200 исключений для попавших под санкции против РФ
Хельсинки, 19 декабря, 2023, 14:56 — ИА Регнум. МИД Финляндии с начала проведения спецоперации на Украине и введения против РФ санкций выдал 200 разрешений на исключение из ограничений, сообщил финский портал Yle, ссылаясь на заявление руководителя отдела санкций Пию Сариваара.
По словам Сариваары, всего внешнеполитическое ведомство Финляндии получило более 500 запросов об исключении из ограничений, установленных в связи с антироссийскими санкциями. Финский МИД удовлетворил 200 из них, уточнила она.
Отмечается, что запросы касались, как правило, персональных санкций, а также разрешений на перевод денежных средств. Кроме того, исключения коснулись и компаний, которые выезжают в Финляндию из России.
«Когда финская компания продаёт свою дочернюю компанию в России и если в сбытовой компании дочерней компании продукция, подпадающая под санкции, передаётся новому покупателю, то такая передача продукции новому владельцу должна быть одобрена», — сказала представитель финского МИДа.
Как передавало ИА Регнум, в октябре министр юстиции Финляндии Леен Мери сообщила, что финское правительство до конца срока своих полномочий в 2027 году намерено облегчить процесс изъятия недвижимости, принадлежащей гражданам России.
Более того, в сентябре министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные санкции нацелены в том числе на простых граждан России. По её словам, такова плата России и россиян за ситуацию на Украине — Хельсинки очень важно это показать. По мнению Валтонен, если бы страны коллективного Запада перестали помогать Киеву, то, «возможно, Украины бы не было», а Россия стала бы «очень сильной», что невыгодно западным странам.