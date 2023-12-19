Москва, 19 декабря, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Посол Финляндии в Москве 19 декабря был вызван в МИД России после заключения Вашингтоном и Хельсинки соглашения об оборонном сотрудничестве, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«На днях правительством Финляндии одобрено заключение соглашения об оборонном сотрудничестве с США. Документ вступит в силу после его ратификации в парламенте страны», — информировала Захарова, слова которой приводятся в Telegram-канале МИД.

Она уточнила, что положения соглашения не содержат каких-либо ограничений по видам вооружений, включая ядерное оружие, которые будут использоваться в целях реализации соглашения.

«Российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, угрожающего безопасности Российской Федерации, и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии и ее натовских союзников», — отметила Захарова.

Представитель МИД также добавила, что ответственность за превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможной конфронтации полностью лежит на нынешних финских властях.

Как передавало ИА Регнум, американские и финские власти 18 декабря подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, позволяющее Вашингтону получить доступ к 15 военным базам на территории Финляндии.

Финляндию приняли в НАТО в качестве 31-го члена военного блока 4 апреля 2023 года. На территории республики планируют открыть 15 военных районов, где смогут разместиться американские войска.