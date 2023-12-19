Москва, 19 декабря, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Аэрофлот» и санкт-петербургский аэропорт Пулково намерены запустить между Москвой и Петербургом ежедневные авиашаттлы, сообщает 19 декабря «Фонтанка» со ссылкой на источники в авиации.

Сергей Бобылев/ТАСС

По данным источников издания, регулярные самолёты будут отправляться из Петербурга в Москву каждые 20–30 минут, а билеты будут продавать с открытой датой и временем.

Такие билеты будут работать как проездные в метро: пассажир сможет воспользоваться билетом на любом рейсе, даже если не успеет на конкретный борт.

Обслуживать такие рейсы, скорее всего, будут российские лайнеры Sukhoi Superjet 100. Проект могут запустить в июне следующего года, однако окончательного решения о введении авиашаттлов пока нет, добавил источник.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что настало время для реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. Время в пути между городами благодаря высокоскоростной магистрали сократится до 2 часов 15 минут.

Сейчас минимальное время в пути по железной дороге между двумя городами составляет около четырёх часов. Когда высокоскоростная железная дорога будет введена в строй, действующая магистраль освободится для перевозки грузов, отметил президент России.