Санкт-Петербург, 19 декабря, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Глыба льда упала на коляску с двухлетним ребёнком в Санкт-Петербурге. Об этом 19 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

РИА Новости/ Илья Наймушин

«На коляску с ребёнком с крыши дома упала глыба льда», — приводит телеканал слова собеседника.

Инцидент произошёл около 8:00 на Новочеркасском проспекте. Коляску примяло от сильного удара. Мать малыша начала кричать и просила прохожих вызвать скорую помощь.

Отмечается, что прибывшие врачи увезли малыша в больницу. Ребёнок находится в состоянии средней тяжести.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря в прокуратуре Калужской области сообщили о гибели семилетнего ребёнка в результате падения снега с кровли одноэтажного жилого дома в Кондрово. Ребёнок гулял во дворе, когда с крыши частного одноэтажного дома сошёл снег и завалил его. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что скорая помощь прибыла на вызов через 14 минут, но помочь ребёнку не удалось, так как травмы были несовместимы с жизнью.