Киев, 19 декабря, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Российские беспилотники ежедневно атакуют украинских бойцов на передовой, а системы РЭБ глушат их дроны. В окопах царит отчаяние, рассказал находящийся на Украине репортёр CNN Ник Уолш.

Иван Шилов ИА Регнум

В своём репортаже Уолш отметил, что российские военные каждый день отправляют по сорок БПЛА в атаку на украинские окопы. При этом у украинских беспилотников батареи быстро разряжаются из-за холода, а мощная российская система РЭБ их подавляет.

«Контрнаступление было призвано откинуть русских обратно к морю этим летом, однако сейчас здесь царят грязь, смерть, тупик и напоминания об иссякающей американской помощи», — рассказал репортёр о ситуации на передовой.

Бойцы ВСУ в таких условиях несут серьёзные потери и падают духом. Их охватило «чувство отчаяния». Прежде они не говорили о поражении, но теперь, похоже, всё к этому идёт, заключил Уолш.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что контрнаступление не принесло киевскому режиму никаких результатов, тогда как РФ спокойно движется к своим целям в спецоперации. Так, в октябре Путин подчеркнул, что украинское контрнаступление провалилось полностью, при этом российская сторона знает о наступательных планах ВСУ на отдельных участках и реагирует на это соответствующим образом.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 18 декабря в беседе с журналистами отказался раскрывать военные планы Киева на 2024 год. Он не стал отвечать на вопрос о возможности контрнаступления и отметил, что «иначе это будет шоу, а не война».