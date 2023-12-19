Москва, 19 декабря, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Норвегия, отказавшая российскому самолёту с умирающим пассажиром в экстренной посадке, не может оправдать своё поведение антироссийскими санкциями, считает профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. Об этом он заявил 19 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Dominique Hymans Подписание Чикагской конвенции

Ранее сообщалось, что самолёт из России, у одного из пассажиров которого открылось внутреннее кровотечение, был вынужден развернуться и полететь обратно в Москву.

«Конечно, Норвегия нарушила международное право! Даже грубым образом. Сегодня сфера международных воздушных полетов урегулирована международным правом — рядом конвенций, в том числе основополагающей Чикагской конвенцией 1944 года, участниками которой являются большинство государств, и Норвегия — не исключение! На основании Чикагской конвенции была утверждена Международная организация гражданской авиации, которая наблюдает за тем, чтобы все государства неукоснительно выполняли свои обязательства. И здесь, конечно, грубейшее нарушение», — заявил Лабин.

Он уверен, что апелляции Норвегии к так называемым санкциям неправомерны, так как вопрос о недружественных мерах — это вопрос внутренней юрисдикции. А международные суды не принимают в качестве аргумента и доказательства ссылки на внутренний правопорядок.

«Поэтому Норвегия не может обосновывать санкциями международные правонарушения. Это слабая позиция!» — сказал Лабин.

Также он предположил, что Россия зафиксирует этот факт, проработает и после этого предъявит аргументированные претензии.

«И юридические последствия для Норвегии должны наступить. Человеческая жизнь — это главный приоритет. Именно на это нацелено международное право!» — подытожил Лабин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению сенатора Ольги Ковитиди, власти Норвегии пренебрегли правом человека на жизнь, когда запретили экстренную посадку российского самолёта с умирающим пассажиром. По её словам, такие действия содержат состав уголовно наказуемого преступления.

Как известно, 18 декабря после вылета самолёта компании Nordwind Airlines из Москвы одному мужчине через несколько часов стало плохо из-за открывшейся язвы и начавшегося внутреннего кровотечения. Пилоты самолёта пытались запросить разрешение приземлиться в ближайшем аэропорту Норвегии, но получили отказ. После этого пилоты объявили о том, что самолёт возвращается в столичный аэропорт Шереметьево после шестичасового полёта. По прилёте пассажира госпитализировали.

Норвежские власти заявили, что разрешили российскому лайнеру воспользоваться воздушным пространством их страны для скорейшего пролёта обратно.

Самолёт выполнял рейс Москва — Варадеро. Норвегия в прошлом году как и страны ЕС, и США закрыла воздушное пространство для российских самолётов.