Москва, 19 декабря, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Расчётный депозитарий «СПБ биржи» — «СПБ банк» — представил стратегию разблокировки активов участников торгов и их клиентов, которая была согласована с международными юридическими консультантами, сообщила 19 декабря пресс-служба торговой площадки на своём сайте.

Михаил Терещенко/ТАСС

«СПБ банк» готовит официальный запрос в OFAC с предложением следующих механизмов разблокировки активов: вывод «СПБ банка» из-под контроля находящейся под санкциями «СПБ биржи» за счёт уменьшения доли биржи в уставном капитале банка», — сказано в сообщении.

«СПБ банк» также предложит OFAC уточнить генеральную лицензию № 76A, а также продлить срок её действия, издать специальную лицензию для разблокировки активов клиентов участников торгов, издать новую генеральную лицензию, позволяющую разблокировать активы клиентов участников торгов.

Торговая площадка уточнила, что сроки реализации стратегии не связаны с окончанием срока действия лицензии. Они будут зависеть от усмотрения управления по контролю за зарубежными активами американского министерства финансов и того, какой механизм будет в результате согласован с OFAC.

Как передавало ИА Регнум, ранее гендиректор «СПБ Биржи» Евгений Сердюков заявлял, что торговая площадка рассчитывает получить разрешение американского минфина на вывод активов клиентов.

«СПБ Биржа» 27 ноября объявила, что обратится в правоохранительные органы по поводу заявления о банкротстве, якобы поданного торговой площадкой в Арбитражный суд города Москвы. В пресс-службе биржи заявили, что заявление подали злоумышленники.

США ввели санкции в отношении «СПБ Биржи» 2 ноября. Торговая площадка до 6 ноября приостановила торги российскими и иностранными ценными бумагами.