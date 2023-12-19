Вашингтон, 19 декабря, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Запад не собирался поставлять Украине необходимое для победы оружие, поскольку они заинтересованы в стабильности России, пишет эксперт Эллиот Акерман в статье для журнала Time.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Решительную поддержку, вероятно, вовсе не собирались оказывать. Наши (США) национальные интересы недостаточно близко пересекаются с украинскими», — пишет эксперт.

Он подчеркнул, что стабильная обстановка в России необходима для Соединённых Штатов, поэтому Вашингтон руководствуется политикой «медленного одобрения»: предоставляет Киеву достаточное количество оружия, чтобы продолжать военные действия, но недостаточное для победы.

«Это стратегия медленного «да» от США и НАТО», — заключил Акерман.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря украинский генерал Александр Тарнавский заявил, что ВСУ уже свернули некоторые операции из-за нехватки помощи от Запада, в частности из-за дефицита артиллерийских снарядов.

Без помощи США и НАТО Киев сможет продержаться только несколько месяцев, а при худшем варианте развития событий Украина может потерпеть поражение или значительно отступить к лету 2024 года, сообщил 15 декабря телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного.