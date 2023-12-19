Москва, 19 декабря, 2023, 12:43 — ИА Регнум. В московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также в подмосковном аэропорту Жуковский введён план «Ковёр», сообщил 19 декабря Telegram-канал «112».

Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Несколько рейсов задержаны. По некоторым данным, работает система ПВО. Самолёты, следующие на посадку, перенаправляются в Шереметьево.

В пресс-службе Внуково ранее сообщали, что аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения были введены в 11:54. Решение было принято по не зависящим от аэропорта причинам, отметили в пресс-службе.

Позднее в пресс-службе Домодедово также подтвердили «РИА Новости» введение временных ограничений на приём и вылет самолётов. Шесть бортов были направлены на запасные аэропорты.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в Одинцовском округе столицы. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 декабря в Министерстве обороны также сообщали об уничтожении нескольких украинских беспилотных летательных аппаратов в двух регионах России. Один дрон был сбит над Калужской областью и три над Брянской. Беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.