Москва, 19 декабря, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 19 декабря воздержался от комментариев об инциденте с отказом российскому самолёту с пассажиром, нуждающимся в срочной медицинской помощи, в посадке в Норвегии.

Сергей Бобылев/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Ничего не могу сказать, я, честно, не знаю, не располагаю информацией на этот счет, пока воздержусь от комментариев», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря после вылета самолёта компании Nordwind Airlines, выполнявшего рейс Москва — Варадеро, одному мужчине через несколько часов стало плохо из-за открывшейся язвы и начавшегося внутреннего кровотечения. Пилоты самолёта пытались запросить разрешение приземлиться в ближайшем аэропорту Норвегии, но получили отказ. После этого пилоты объявили о том, что самолёт возвращается в столичный аэропорт Шереметьево после шестичасового полёта. По прилёте пассажира госпитализировали.

В свою очередь, норвежские власти заявили, что разрешили российскому лайнеру воспользоваться воздушным пространством их страны для скорейшего пролёта обратно.

Власти Норвегии пренебрегли правом человека на жизнь, когда запретили экстренную посадку российского самолёта с умирающим пассажиром, заявила ИА Регнум член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Она подчеркнула, что Норвегия нарушила нормы международного права, международные конвенции, которые определяют необходимость предоставления возможности совершения экстренной посадки в том случае, если есть угроза жизни и здоровью человека. По её словам, действия норвежских властей выглядят уже даже не как русофобия, а как расизм.

В 2022 году в рамках очередных санкционных мер ЕС, США, Канада, Норвегия и ряд других стран запретили России использовать своё воздушное пространство. РФ ответила зеркально.