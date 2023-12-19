Москва, 19 декабря, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Пентагона Ллойда Остина о начале Соединённым Штатами операции «Страж процветания» против хуситов.

US Navy/Global Look Press

«Мы не принимаем участие в этой операции. Это единственное, что я могу сказать», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, глава Пентагона Ллойд Остин 18 декабря объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда.

В начале декабря в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.

У берегов Йемена 14 декабря хуситы напали на контейнеровоз датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, шедший в Израиль.