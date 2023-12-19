В Кремле прокомментировали 12-й пакет санкций Евросоюза
Песков заявил, что санкционный ресурс Евросоюза подходит к концу
Москва, 19 декабря, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Очередной пакет антироссийских ограничений, принятый Евросоюзом, практически не угрожает оборонным предприятиям, а также указывает на исчерпание санкционного ресурса. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 19 декабря журналистам.
Заморозка активов для оборонных предприятий представляет небольшую опасность. Активов, которые могут быть заморожены ЕС, там нет, сказал представитель Кремля, комментируя новые санкции.
«Но в целом 12-й пакет свидетельствует о том, что исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции», — отметил Песков.
Что касается российских алмазов, добавил он, то к этому готовились. Вряд ли, по его словам, «отстукают» варианты обхода этих санкций, они есть и будут реализованы. Россия продолжит защищать свои интересы.
Самое примечательное в 12-м пакете санкций — введение их против российского общества «Знание». Это санкционное безумие, больше нечего добавить по этой теме, заключил Песков.
Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря Европейский союз утвердил 12-й пакет санкций против России. В него вошли экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Персональные санкции затронули 147 фигурантов: 61 физическое лицо и 86 организаций.