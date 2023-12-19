Москва, 19 декабря, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Очередной пакет антироссийских ограничений, принятый Евросоюзом, практически не угрожает оборонным предприятиям, а также указывает на исчерпание санкционного ресурса. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 19 декабря журналистам.

Донат Сорокин/ТАСС

Заморозка активов для оборонных предприятий представляет небольшую опасность. Активов, которые могут быть заморожены ЕС, там нет, сказал представитель Кремля, комментируя новые санкции.

«Но в целом 12-й пакет свидетельствует о том, что исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции», — отметил Песков.

Что касается российских алмазов, добавил он, то к этому готовились. Вряд ли, по его словам, «отстукают» варианты обхода этих санкций, они есть и будут реализованы. Россия продолжит защищать свои интересы.

Самое примечательное в 12-м пакете санкций — введение их против российского общества «Знание». Это санкционное безумие, больше нечего добавить по этой теме, заключил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря Европейский союз утвердил 12-й пакет санкций против России. В него вошли экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Персональные санкции затронули 147 фигурантов: 61 физическое лицо и 86 организаций.