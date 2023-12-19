Брюссель, 19 декабря, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Евросоюз в принятом 12-м пакете санкций против России ввёл новое правило No Russia во внешней торговле, запрещающее реэкспортировать «чувствительные» товары из третьих стран в РФ. Об этом сказано в пресс-релизе Совета ЕС.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Согласно новому правилу, компании Евросоюза не смогут реэкспортировать в Россию особо чувствительные товары и технологии в третьи страны для дальнейшего использования в России.

«Этот пункт распространяется на запрещённые предметы, используемые в российских военных системах, обнаруженных на поле боя на Украине или имеющих решающее значение для разработки, производства или использования этих российских военных систем, а также авиационные товары и вооружение», — уточняется в тексте пресс-релиза.

Однако данный запрет не действует в случае экспорта товаров в страны — партнёры Евросоюза, среди которых США, Канада, Великобритания, Норвегия, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

До принятия 12-го пакета антироссийских санкций данные требования носили рекомендательный характер. Теперь условие должно быть прописано в новых экспортных контрактах к 20 марта 2024 года.

12-й пакет антироссийских санкций

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу алмазов, включая ювелирные изделия, из России, а также на импорт сжиженного пропана.

Кроме того, были ужесточены экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Пакет санкций включает в себя и обеспечение ограничения цен на нефть, и дальнейшие ограничения на импорт товаров, которые приносят России значительные доходы, таких как чугунная, медная и алюминиевая проволока и трубки из фольги.

Также Евросоюз включил в чёрный список 29 компаний и несколько физических лиц и запретил гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.

Позиция России

Руководство России неоднократно заявляло, что антироссийские санкции вредят, прежде всего, самим западным странам.

Накануне принятия пакета официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что страны Европейского союза больше потеряют от антироссийских санкций, чем Россия.

Она отметила, что ресурсы Европейского союза, нужные самим странам ЕС для развития, решения многочисленных проблем и утверждения собственного места в формирующемся многополярном мире, идут на обогащение США и американского ВПК.

В странах ЕС сегодня всё меньше людей испытывают доверие к евроинститутам, оторвавшимся от нужд простых граждан и занятых только удовлетворением чуждых интересам людей геополитических амбиций. Жителей европейских стран загоняют в ещё более сложные социально-экономические условия, резюмировала дипломат.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров 13 декабря заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, но на Западе не готовы признать свои ошибки. Лавров добавил, что причиной многих негативных процессов в мире стало «неуёмное стремление» США и ряда стран навязывать своё видение. В этой связи Лавров обратил внимание на то, что последствием этого стремления стало появление концепции по типу пресловутого порядка, основанного на делении всех государств на демократии и автократии.

Перед этим посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что огромное число санкций США против России создаёт проблемы для американского бизнеса, но при этом не влияет на российскую экономику. По мнению дипломата, компании и концерны в США теряют значительные доходы от того, что были вынуждены уйти с российского рынка, отказаться от энергоресурсов, а также других товаров. При этом «санкции против России не действуют, а экономика твёрдо стоит на ногах и развивается».

Последствия санкций

Как передавало ИА Регнум, убытки Евросоюза от антироссийских санкций составили почти $1,5 трлн.

Отмечалось, что сжиженный газ, на который перешёл ЕС, не смог полностью заменить трубопроводный, так как СПГ более дорогой и требует более развитой инфраструктуры.

Более того, европейские страны столкнулись с ситуацией, когда цены на газ в Европе падают, а СПГ сразу «утекает» в Азию. Именно из-за этого импорт газа в Европу упал до рекордного за два года минимума.