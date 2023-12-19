Пекин, 19 декабря, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Россия и Китай почти полностью ушли от использования валют третьих стран во взаимных расчётах. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 19 декабря на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Мишустин отметил, что в 2020 году доля нацвалют во взаимных расчётах составляла около 20%. В 2023 году страны фактически полностью избавились от валют третьих стран.

«Мы продолжаем увеличивать долю национальных валют во взаимных расчётах», — сказал российский премьер.

Он добавил, что Россия и Китай укрепляют деловые контакты. В мае в Шанхае прошёл совместный бизнес-форум, в котором приняли участие более 1,5 тыс. предпринимателей из обеих стран.

Кроме того, вновь работают российско-китайские выставки — Экспо. Такое мероприятие состоялось в июле в рамках международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Также создаются комфортные условия для работы коммерческих компаний на рынках России и Китая, сказал Мишустин и подчеркнул, что у двух стран — обширная совместная повестка.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин. Ожидается, что 20 декабря он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны намерены рассмотреть развитие отношений в разных сферах. Особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных российско-китайских проектов. По окончании встречи ожидается принятие совместного коммюнике и подписание ряда документов.