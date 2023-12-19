Москва, 19 декабря, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает уголовную ответственность за повторную передачу мобильных телефонов тюремным заключённым, сообщается 19 декабря на официальном портале правовой информации.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

За такое нарушение вводится уголовная ответственность с наказанием в виде штрафа в размере от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 1 до 2 лет), принудительных работ на срок до 2 лет или лишения свободы на тот же срок.

Корреспондирующие поправки вносятся и в Уголовно-процессуальный кодекс России.

Как передавало ИА Регнум, в мае правительство России поддержало инициативу об усилении административной ответственности за передачу средств мобильной связи в места лишения свободы.

По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, ранее максимальное наказание за передачу телефонов в места лишения свободы составляло 5 тыс. рублей.

Хинштейн заявлял, что передача мобильных телефонов в тюрьмы — большая и наболевшая проблема. По его данным, ежегодно из тюрем и колоний изымаются десятки тысяч сотовых телефонов. При этом для их нелегальной доставки используют самые изощрённые способы — вплоть до беспилотников.