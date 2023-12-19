В РФ ввели уголовную ответственность за передачу телефона в колонию
Путин ввёл уголовную ответственность за повторную передачу телефона в колонию
Москва, 19 декабря, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает уголовную ответственность за повторную передачу мобильных телефонов тюремным заключённым, сообщается 19 декабря на официальном портале правовой информации.
За такое нарушение вводится уголовная ответственность с наказанием в виде штрафа в размере от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 1 до 2 лет), принудительных работ на срок до 2 лет или лишения свободы на тот же срок.
Корреспондирующие поправки вносятся и в Уголовно-процессуальный кодекс России.
Как передавало ИА Регнум, в мае правительство России поддержало инициативу об усилении административной ответственности за передачу средств мобильной связи в места лишения свободы.
По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, ранее максимальное наказание за передачу телефонов в места лишения свободы составляло 5 тыс. рублей.
Хинштейн заявлял, что передача мобильных телефонов в тюрьмы — большая и наболевшая проблема. По его данным, ежегодно из тюрем и колоний изымаются десятки тысяч сотовых телефонов. При этом для их нелегальной доставки используют самые изощрённые способы — вплоть до беспилотников.