Санкт-Петербург, 19 декабря, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге будет продан российской фирме «Арт-Финанс». Такое решение принял временный совет директоров южнокорейской компании, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на документ Hyundai, представленный регулятору.

Петр Ковалев/ТАСС

В компании уточнили, что продажа доли завода Hyundai Motor Manufacturing Russia (HMMR), который находится в Петербурге, была одобрена на заседании 19 декабря. Компания ведёт переговоры с «Арт-Финанс» о конкретных условиях сделки.

Отмечено также, что южнокорейский производитель продолжит оказывать сервисные услуги для ранее проданных автомобилей. Завод в Петербурге, добавили в компании, не работал с марта 2022 года «из-за последствий» конфликта на Украине.

Завод, который оценивается в 287,3 млрд вон (около $219 млн), будет продан за 140 тыс. вон, что примерно соответствует 10 тыс. рублей, сообщает южнокорейская газета «Чосон Ильбо». Издание отмечает, что договор оставит возможность для обратного выкупа.

Как сообщало ИА Регнум, завод Hyundai Motor построили в Санкт-Петербурге в 2010 году. Он производил автомобили Solaris, Creta, Kia Rio в количестве более 200 тыс. в год.

В мае вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что компания Hyundai намерена продать свой завод в Санкт-Петербурге. В сентябре Мантуров заявил в кулуарах промышленной выставки «Иннопром. Казахстан», что завод выкупит отечественная компания.