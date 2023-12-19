Пекин, 19 декабря, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай, заявил 19 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Zhang Hongxiang/XinHua/Global Look Press

На встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине Мишустин выразил ему соболезнования в связи с гибелью людей из-за землетрясения, произошедшего в двух провинциях Китая.

«По решению президента России Владимира Путина мы готовы оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения по линии нашего МЧС, если это потребуется нашим китайским друзьям», — сказал российский премьер.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в ночь на 19 декабря в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу, а также в провинции Цинхай.

Известно о 118 погибших, 105 из которых погибли в провинции Ганьсу и ещё 13 в провинции Цинхай. Ранения получили не менее 182 человек. Объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры получили различные повреждения.

Введён режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. Задействованы 1440 пожарных и спасателей МЧС. Работы на месте происшествия продолжаются.

Ранее 19 декабря президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей.