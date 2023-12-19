Москва, 19 декабря, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Российский смартфон «Р-ФОН» создавался в первую очередь для госслужащих, которые имеют доступ к государственной тайне. Но и у простых граждан телефон будет пользоваться популярностью. Своим мнением о новой отечественной разработке в беседе с ИА Регнум поделился генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачёв.

Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Ранее российский научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) «РОСА» представил отечественный смартфон «Р-ФОН», который назвали «антишпионским». Смартфон работает на базе российской операционной системы (ОС) «РОСА Мобайл».

Как отметил эксперт по кибербезопасности Ромачёв, в сложившихся условиях было необходимо появление полностью российского телефона. И его создавали, в первую очередь, для государственных служащих, для тех, кто имеет доступ к государственной тайне.

«Телефон будет популярен у госслужащих. Ни для кого не секрет, что американские разработчики (ОС для смартфонов — прим. ред.) также сотрудничают со спецслужбами. И, к сожалению, все западные телефоны нам защиты не давали. Поэтому такой телефон ждали, его ждут в госсекторе, его ждут военные», — поделился Ромачёв.

Он отметил, что все современные телефоны сейчас работают на американских операционных системах (ОС) — Android и iOS. И полной конфиденциальности данных они предоставить не могут. Тем более что российской разведке удавалось выявить установленные в западных смартфонах шпионские программы. Данные с устройств российских граждан поступали разработчикам, а затем передавались американским спецслужбам. По мнению Ромачёва, в России остро назрела необходимость создания собственного смартфона, который мог бы работать на отечественной ОС, что позволило бы защитить и переговоры, и личную информацию. Также спрос на российские смартфоны может наблюдаться в IT-секторе, а также среди сотрудников компаний, которые занимаются технологиями и разработками, которые могут быть интересны западным спецслужбам.

«Обычные граждане тоже могут перейти на такой телефон. Особенно те, кто тоже работает с чувствительной информацией, это, например, может быть коммерческая тайна. Сомневаюсь, что он нужен обычной домохозяйке, но, полагаю, что такие тоже найдутся. У нас много людей, которые страдают паранойей, им тоже рекомендован такой самолёт. Поэтому он будет пользоваться спросом у определённого круга лиц», — отметил эксперт.

Ромачёв уверен, что главное преимущество смартфона «Р-ФОН» заключается в гарантиях безопасности, которые даёт новое устройство. Основная часть софта — программного обеспечения (ПО) разработана в России. Кроме того, информация и данные, с которыми работают пользователи на телефоне, не покидают пределы Российской Федерации, что важно в нынешних условиях. Эксперт допустил, что уже в ближайший год можно ожидать замену привычных телефонов, работающих на иностранных ОС, на отечественный аналог — «Р-ФОН».

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря стало известно, что Центробанк РФ с 25 декабря запретит сотрудникам использование телефонов и планшетов Apple в служебных целях. Регулятор также откажется от закупки техники указанной компании.

В июле ряд российских ведомств заявили о планах запретить своим сотрудникам использовать гаджеты компании Apple в служебных целях. О таких планах рассказали в Минпромторге и Минцифры.

В начале июня ФСБ совместно с ФСО раскрыла разведывательную операцию спецслужб США с помощью электроники американской компании Apple. По их данным, несколько тысяч айфонов подверглись заражению вирусами, предназначенными для слежки.