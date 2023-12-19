Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил связаться с семьёй погибшего российского военного Романа Рудакова и оказать ей всю необходимую помощь.

Кадр из видео Роман Рудаков

«Поручил связаться с семьёй Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь», — написал Голубев в своём Telegram-канале.

Он также уточнил, что 18 декабря родных погибшего военного навестили глава администрации Батайска и представители Минобороны.

«Знаю, что брату Романа Алексею уже оказывают требующуюся ему помощь. Обязательно побываю у мамы Романа — Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, надпись «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск» была найдена российскими военными при штурме на стене дома в Марьинке Донецкой Народной Республики. Ранее их сослуживцы вступили в неравный бой с украинскими боевиками.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу российского военнослужащего.