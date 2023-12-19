Москва, 19 декабря, 2023, 11:05 — ИА Регнум. ВС России на запорожском направлении отразили атаку штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Работино. Потери противника составили до 80 военных. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 19 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области», — рассказали министерстве.

Потери ВСУ составили до 80 военных и два автомобиля, добавили в ведомстве.

Также в министерстве рассказали, что ВС России отразили пять атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Так, на указанном направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнём артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской Народной Республики.

Ранее, 18 декабря, Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 220 военных, танк и три бронетранспортёра. Отмечалось, что подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее населённого пункта Кузьмино в ЛНР.