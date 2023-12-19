Алтайский край, 23 октября, 2008, 07:40 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня, 23 октября, на базе Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) будет открыт спортивно-оздоровительный центр "Ювента". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе университета, теперь у всех студентов и сотрудников АлтГТУ появилась возможность заниматься спортом в любое удобное время, ведь "Ювента" будет работать с десяти утра до десяти вечера.

В течение всего лета "Ювенту" ремонтировали и проводили работы по увеличению площади. Центр стал больше на 160 квадратов: в нём появился дополнительный зал для тренировок, два новых тренажёрных зала, зал для боксёров, увеличен зал для занятий шейпингом, появилось и новое оборудование (тренажёры, спортивный инвентарь). Всего на ремонт спортивно-оздоровительного центра технический университет потратил около двух млн руб.