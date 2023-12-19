Вашингтон, 19 декабря, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) вряд ли способны достигнуть существенного прорыва на поле боя, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сторонники Украины как в ЕС, так и в США, утверждают, что помощь, вероятно, будет одобрена в какой-то форме в начале года. Но это вряд ли приведёт к существенному прорыву на поле боя», — приводит агентство слова чиновников.

Также сообщается, что, помимо этого, перспективы Киева становятся всё более мрачными. Тупиковая ситуация на местах делает всё более очевидным, что противостояние может продолжаться долгие годы, отмечает агентство.

В Евросоюзе считают, что Украина, лишившись помощи и «не имея возможности защитить себя», будет вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России, полагают чиновники.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря украинский генерал Александр Тарнавский заявил, что ВСУ уже свернули некоторые операции из-за нехватки помощи от Запада, в частности из-за дефицита артиллерийских снарядов. Очень большой проблемой является, по его словам, недостача боеприпасов, особенно калибра 122 и 152 мм. Украинцы перешли в оборону на некоторых участках, но местами ещё продолжают наступать, сказал он.

Без помощи США и НАТО Украина сможет продержаться только несколько месяцев, а при худшем варианте развития событий Киев может потерпеть поражение или значительно отступить к лету 2024 года, сообщил 15 декабря телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного.