Вашингтон, 19 декабря, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Россия не закончит конфликт на Украине без взятия под контроль Одессы и Харькова. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Одесса всегда была русскоговорящим городом, как и Харьков, так что ничто не закончится, пока их не возьмут под контроль», — сказал Макгрегор.

Он добавил, что вмешательство Запада никак не поможет киевскому режиму, поскольку никто не готов действительно напрямую помогать украинцам в конфликте с Россией.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Макгрегор заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно готовиться к тому, что российская армия возьмёт под контроль территории от Харькова до Одессы. Он указал на то, что ВСУ не может добиться успехов, а российские войска перехватили инициативу и начали продвигаться на запад.

Украинские власти могут потерять сразу четыре города — Одессу, Николаев, Харьков и Днепропетровск, если не начнут мирные переговоры на условиях России, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.