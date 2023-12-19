Москва, 19 декабря, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Вода, поступающая в краны московских квартир, полностью соответствует всем требованиям и нормативам. Это подтвердили около 2,8 млн исследований, которые провели в январе–ноябре этого года специалисты Комплекса городского хозяйства российской столицы. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, состояние воды анализируется по 184 показателям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода из-под крана

«Физико-химические и микробиологические показатели воды, которая поступает в краны москвичей, находятся на круглосуточном контроле», — сообщил заместитель мэра столицы. По словам Петра Бирюкова, контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов. «За январь–ноябрь этого года провели около 2,8 млн исследований воды, которые в очередной раз подтвердили её полное соответствие всем требованиям и нормативам», — отметил он.

«С помощью современных технологий проверяем качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя», — рассказал Бирюков. Кроме того, дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих её качество. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую специалистам оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки.

Всего в Москве функционируют четыре станции водоподготовки. Их общая производительность — более 6 млн кубометров при сегодняшней норме ежедневного потребления почти 3 млн кубометров воды, отметил Пётр Бирюков.