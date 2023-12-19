Киев, 19 декабря, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Наступательный потенциал украинской армии исчерпан или недостаточен, поэтому ВСУ придётся оставить ряд неудобных позиций и перейти к обороне. Об этом заявил находящийся на передовой украинский боец Арти Грин, сообщает издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам бойца, украинское командование сильно недооценило возможности ВС России, при этом ВСУ оказались в «неудобном положении» из-за союзников Киева, которые не предоставили нужное оружие.

«Мы будем вынуждены оставлять неудобные позиции, которые мы занимаем достаточно долго, со времён ещё Харьковского наступления», — сказал Грин.

Он уточнил, что ВСУ, вероятно, оставят плацдарм на левом берегу реки Чёрный Жеребец, а также на левом берегу Оскола. Это нужно для минимизации потерь.

Грин полагает, что ВСУ повезло не прорваться к Азовскому морю. В таком случае все силы по совету западных союзников оказались бы стянуты к югу. Однако прорыв с выходом больших сил на оперативный простор для украинских войск бы закончился плачевно, констатировал он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, ВСУ не смогут добиться успехов. Он признал, что долгое время не мог понять, по какой причине ВСУ не могут добиться успеха в ходе контрнаступления. Вместо предсказываемых успехов, украинская армия завязла на минных полях, а предоставленная западными союзниками техника и вооружение не оправдали ожиданий.