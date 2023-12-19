Вашингтон, 19 декабря, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) отклоняются от маршрутов через Красное море из-за угроз атак со стороны йеменских хуситов, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

ТАСС/ EPA/YAHYA ARHAB

«С пятницы (15 декабря) как минимум пять судов изменили свой курс, развернувшись из вод у побережья Йемена», — говорится в материале.

Агентство напомнило, что это неизбежная точка маршрута для судов, использующих Суэцкий канал, который связывает Европу и Азию.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря в Красном море йеменские хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.

У берегов Йемена 14 декабря хуситы напали на контейнеровоз датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, шедший в Израиль.

По данным малайзийской газеты New Straits Times, США и ЕС своими действиями могут спровоцировать эскалацию конфликта в секторе Газа и развязать новый военный конфликт в Йемене.