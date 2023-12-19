Танкеры с СПГ в Красном море стали отклоняться от маршрутов, пишут СМИ
Bloomberg: танкеры с СПГ отклоняются от захода в Красное море из-за атак хуситов
Вашингтон, 19 декабря, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) отклоняются от маршрутов через Красное море из-за угроз атак со стороны йеменских хуситов, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.
«С пятницы (15 декабря) как минимум пять судов изменили свой курс, развернувшись из вод у побережья Йемена», — говорится в материале.
Агентство напомнило, что это неизбежная точка маршрута для судов, использующих Суэцкий канал, который связывает Европу и Азию.
Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря в Красном море йеменские хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.
У берегов Йемена 14 декабря хуситы напали на контейнеровоз датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, шедший в Израиль.
По данным малайзийской газеты New Straits Times, США и ЕС своими действиями могут спровоцировать эскалацию конфликта в секторе Газа и развязать новый военный конфликт в Йемене.