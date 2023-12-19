Москва, 19 декабря, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Норвегия запретила российскому самолёту компании Nordwind Airlines совершить посадку. Об этом ИА Регнум рассказали пассажиры.

Известия/Александр Полегенько

По словам очевидцев, после вылета самолёта из Москвы до кубинского Варадеро одному мужчине через несколько часов стало плохо из-за открывшейся язвы и начавшегося внутреннего кровотечения. Пилоты самолёта пытались запросить разрешение приземлиться в ближайший аэропорт Норвегии, но им было отказано. После этого пилоты объявили о том, что самолёт возвращается в столичный аэропорт Шереметьево после шестичасового полёта. По прилёте пассажира госпитализировали.

Кроме того, семейная пара, летевшая этим рейсом, рассказала агентству, что несмотря на запрет на приземление, Норвегия разрешила самолёту пролететь над своей территорией. Таким образом возвращение в Москву заняло на два часа меньше.

Запрет на пролёт

В 2022 году в рамках очередных санкционных мер ЕС, США, Канада, Норвегия и ряд других стран запретили России использовать своё воздушное пространство. РФ ответила зеркальным образом.

Несмотря на этот запрет, в Росавиация заявили, что российская сторона готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолётов иностранных государств в воздушном пространстве России в случае необходимости.

Реакция в Норвегии

Руководитель по связям с общественностью норвежской госкомпании Avinor Катрине Фрамхолт, заведующий 43 аэропортами, подтвердила информацию о разрешении на пролёт российского самолёта над территорией Норвегии. По её словам, которые привёл телеканал NRK, экстренный медицинский случай на борту позволяет получить разрешение использовать норвежское воздушное пространство.