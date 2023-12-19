Белград, 19 декабря, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Участники сербского оппозиционного движения «Сербия против насилия», несогласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, ночью напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии (РИК). Об этом 19 декабря сообщил глава ведомства Владимир Димитриевич.

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«Произошли нападения на нескольких членов РИК и даже кандидатов в депутаты от блока «Сербия против насилия», что должно быть осуждено и наказано должным образом, как и любое насилие против членов РИК в последние дни», — сказал он на брифинге.

Он добавил, что нападению подверглись также директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич и его коллеги.

70-летний Ковачевич, в свою очередь, рассказал, что выходил из здания РИК с помощником и водителем, когда на него набросились протестующие, побили и повалили на тротуар, при этом он ударился спиной. После этого коллеги вытащили его из толпы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, потребовали отменить результаты голосования и объявили о начале голодовки.

Вечером 18 декабря в столице Сербии многотысячная толпа собралась в центре города, у здания правительства, с требованием отменить результаты выборов. Люди перекрывали дороги, сломали забор у здания республиканского избиркома и пытались прорваться внутрь.

В воскресенье, 17 декабря, в Сербии прошли внеочередные выборы в национальный парламент (Народную скупщину), а также муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград и автономный край Воеводина. В парламенте Сербии абсолютное большинство будет принадлежать лидирующей на выборах коалиции правящей партии, заявил 18 декабря президент республики Александр Вучич.