Москва, 19 декабря, 2023, 09:34 — ИА Регнум. В Москву в ночь на 19 декабря вернулся девятилетний ребёнок с Украины при посредничестве Катара и содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, сообщает агентство ТАСС.

Софья Сандурская/ТАСС

В аэропорту Внуково девятилетнего Никиту встречала его мать Александра Жулина, а также сотрудник катарского посольства. По словам матери, Никита проживал до 2019 года в Ярославской области со своими родителями, однако после гибели отца Жулина решила увезти сына к своей бабушке в Винницкую область Украины. После введения Киевом запрета на въезд граждан РФ на территорию Украины мать никак не могла забрать мальчика обратно в Россию.

«Мы планируем вернуться в Ярославль, там всё готово, чтобы сын вернулся к обучению в школе. Я благодарю всех, кто помогал нам для его возвращения домой», — сказала Жулина агентству.

Уточняется, что с начала спецоперации при участии омбудсмена по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, а также при взаимодействии с украинской стороной и международными организациями в семьи на Украине и в других странах вернулись 48 детей из 35 семей.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря Россия при участии Катара передала украинской матери её двоих детей. Во встрече также участвовали Львова-Белова и посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани. Тогда мать с Украины не видела детей 1,5 года, ожидая возможности забрать их у бабушки с дедушкой.

Уточнялось, что женщина повезёт детей в Одессу. Катарский посол высоко оценил роль Львовой-Беловой и поблагодарил российские власти за работу. Детский омбудсмен отметила появившуюся возможность оперативнее возвращать детей родителям.