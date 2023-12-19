Белград, 19 декабря, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Лидеры сербского оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, потребовали отменить результаты голосования и объявили о начале голодовки, сообщает «РИА Новости».

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

Отмечается, что оппозиция выразила несогласие с победой коалиции правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на выборах в скупщину Белграда.

СПП получила 39,34% голосов, тогда как прозападный блок набрал 34,27%. Подсчёт ещё продолжается.

Лидеры движения «Сербия против насилия» утверждают, что это связано с «фальсификацией» результатов выборов, в том числе с якобы подвозом около 40 тыс. избирателей из других городов.

Как сообщало ИА Регнум, в столице Сербии многотысячная толпа вечером 18 декабря собралась в центре города, у здания правительства, с требованием отменить результаты выборов. Люди перекрывали дороги, сломали забор у здания республиканского избиркома и пытались прорваться внутрь.

В воскресенье, 17 декабря, в Сербии прошли внеочередные выборы в национальный парламент (Народную скупщину), а также муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград и автономный край Воеводина. В парламенте Сербии абсолютное большинство будет принадлежать лидирующей на выборах коалиции правящей партии, заявил 18 декабря президент республики Александр Вучич.