Тель-Авив, Израиль, 19 декабря, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Число военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), погибших с начала наземной операции в секторе Газа, возросло до 131, сообщает газета Times of Israel.

Xinhua/Global Look Press

«Число погибших военнослужащих с начала наземной операции в Газе возросло до 131», — говорится в сообщении.

Ранее издание сообщало о 126 погибших.

Как сообщало ИА Регнум, ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи» против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после того, как 7 октября страна подверглась ракетной атаке из анклава. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля. Там они открывали огонь и по военным, и по гражданским, а также взяли в заложники более 200 человек.

В конце октября ЦАХАЛ приступила к наземной фазе военной операции. Сухопутные силы окружили город Газу, анклав был фактически разделён на южную и северную части. Число погибших на территории анклава с начала израильских ударов превысило 18,7 тыс. человек.