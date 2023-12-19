Москва, 19 декабря, 2023, 08:53 — ИА Регнум. В Луганской и Донецкой Народных Республиках из-за непогоды без электричества остались более 187 тыс. человек, сообщило Минэнерго в Telegram-канале.

Валерий Мельников/РИА Новости

Согласно данным ведомства, в ДНР без света остались 96,2 тысячи человек, а в ЛНР — 91,3 тысячи. Экстренные службы продолжают аварийно-восстановительные работы, уточнили в министерстве.

Ранее Минэнерго сообщало, что из-за непогоды около 255 тыс. потребителей в Ростовской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках остаются без электроснабжения.

Как передавало ИА Регнум, в середине декабря активный южный циклон «Ваня» накрыл центральную часть России.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что циклон «Ваня» принёс в Москву самый сильный за последние 57 лет снегопад. В ночь с 14 на 15 декабря в городе выпало до 17,4 мм осадков, или около 30% от месячной нормы.

«Роскосмос» 16 декабря опубликовал спутниковый снимок циклона «Ваня», который окутал Центральную Россию и привёл к рекордному снегопаду над этой территорией. В госкорпорации уточнили, что «Ваня» образовался над территорией Молдавии, а затем сместился к Балтийскому морю, соединившись с атлантическим циклоном.

Название «Ваня» (Vanja) циклону дали немецкие метеорологи. Больше всего от его удара пострадали Ирландия и Британия, а также федеральные земли ФРГ Бавария и Нижняя Саксония.