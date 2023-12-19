Луганск, 19 декабря, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Из-за недостаточного укомплектования в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации всё чаще фиксируют иностранных наёмников из Польши и Грузии. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В связи с серьёзным некомплектом в подразделениях вооружённых формирований Украины, находящихся в зоне боевых действий, украинское командование, помимо мобилизации, проводит рекрут иностранцев», — написал Марочко.

Согласно его данным, несмотря на то, что в последнее время наёмников в украинской армии стало меньше, тем не менее поток желающих не прекратился.

Так, за последние недели на Украину прибыли группы иностранных наёмников по 30–50 человек, преимущественно из Грузии и Польши. Далее они отправляются по разным направлениям — в подконтрольные ВСУ Днепропетровск, Харьков, Славянск, Краматорск и Константиновку, добавил военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что наёмников в составе украинских войск в зоне боевых действий становится всё меньше. Глава региона пояснил, что у наёмников нет идей, а есть только обещанные им выплаты, которые идут им из денег американских и европейских налогоплательщиков.

Также, согласно данным Сальдо, присутствующие на Украине иностранные наёмники толкают вперёд мобилизованных украинцев.

По его словам, наёмники стоят только сзади по определённым точкам, и в случае, если украинские военнослужащие пытаются сдаться в плен, они их просто-напросто расстреливают.

Кроме того, американское издание Military Watch Magazine 10 декабря писало, что украинская армия пытается вербовать иностранных наёмников на фоне огромных потерь среди личного состава. По словам автора статьи, продолжительность жизни военнослужащих ВСУ на передовой на наиболее интенсивных участках конфликта иногда составляет всего лишь четыре часа.