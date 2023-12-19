Вашингтон, 19 декабря, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Американская студия Marvel уволила актёра Джонатана Мэйджорса, которого суд признал виновным в нападении на бывшую девушку. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press Актёр Джонатан Мэйджорс

Отмечается, что инцидент произошёл в марте текущего года. Накануне, 18 декабря, присяжные признали актёра виновным в нападении третьей степени и преследовании. Сам артист вину не признал. Приговор вынесут 6 февраля, Мэйджорсу грозит до одного года лишения свободы.

Джонатан Мэйджорс исполнил роль Канга в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания», а также роль «Того, кто остается» в первом и втором сезонах сериала «Локи».

Как сообщало ИА Регнум, в США на актёра Джейми Фокса подали в суд, обвинив его в домогательствах в 2015 году. По словам истицы, инцидент произошёл в ночь на 27 августа 2015 года в ресторане.

Женщина заметила Фокса, сидящего рядом, и попросила его с ними сфотографироваться. После этого, утверждает она, актёр сделал ей несколько комплиментов, а потом утащил в укромное место, где начал домогаться.

В сентябре 2023 года американский актёр Кевин Спейси вновь столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах, иск против него подал массажист.