Улан-Удэ, 19 декабря, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Полиция в Северобайкальске (Бурятия) задержала подозреваемого, который напал с ножом на девочку. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК России.

Mr Seb Нож

По данным следствия ему предъявят обвинение в покушение на убийство. Подозреваемый находится в СИЗО.

Житель посёлка Нижнеангарск снимал квартиру в Северобайкальске. 17 декабря в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома он подозвал к себе девочку.

Мужчина выхватил нож, приставил его к лицу ребёнка и сказал, чтобы она молчала. Но девочка стала кричать, смогла вырваться и убежать.

Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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