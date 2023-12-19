Батайск, Ростовская область, 19 декабря, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Бабушка геройски погибшего в Марьинке Романа Рудакова рассказала в разговоре с «Известиями», каким рос её внук.

Анна Рыжкова ИА Регнум СВО. Марьинка. 13.12

По словам женщины, Роман был очень хорошим мальчиком.

«Когда каждый день человека видишь, не обращаешь внимания на то, чем он может запомниться. Плохо очень, хороший мальчик — и так погиб», — сказала родственница.

Такого же мнения о погибшем и соседка Рудаковых. Она сказала, что это тихая и спокойная семья. Все скорбят, сопереживают.

«Я, как мать, вся в слезах. У меня мурашки по коже побежали. Жалко, молоденький совсем», — сказала женщина.

Парень пошёл в зону СВО после прохождения срочной службы.

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Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, который погиб в неравном бою с украинскими боевиками.

21-летний Роман Рудаков, призванный из Батайска Ростовской области, написал на стене дома в городе Марьинке свою последнюю просьбу — «позаботиться о матери, сестре и брате».

Шойгу поручил сделать для семьи погибшего всё необходимое.

Надпись была обнаружена российскими бойцами при штурме Марьинки 12 декабря. Они нашли в подвале одного из домов написанное маркером на кирпичной стене предсмертное письмо и девять тел погибших российских бойцов.

Бывшая классная руководительница Рудакова рассказала журналистам, что тот со школьных лет заботился о своём больном брате, а после того, как отцу пришлось оставить работу, стал помогать семье и не забывал о родных, даже находясь на передовой.