Бабушка погибшего в Марьинке бойца Рудакова рассказала о своём внуке
Бабушка рассказала, каким был её погибший в Марьинке внук Роман Рудаков
Батайск, Ростовская область, 19 декабря, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Бабушка геройски погибшего в Марьинке Романа Рудакова рассказала в разговоре с «Известиями», каким рос её внук.
По словам женщины, Роман был очень хорошим мальчиком.
«Когда каждый день человека видишь, не обращаешь внимания на то, чем он может запомниться. Плохо очень, хороший мальчик — и так погиб», — сказала родственница.
Такого же мнения о погибшем и соседка Рудаковых. Она сказала, что это тихая и спокойная семья. Все скорбят, сопереживают.
«Я, как мать, вся в слезах. У меня мурашки по коже побежали. Жалко, молоденький совсем», — сказала женщина.
Парень пошёл в зону СВО после прохождения срочной службы.
Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, который погиб в неравном бою с украинскими боевиками.
21-летний Роман Рудаков, призванный из Батайска Ростовской области, написал на стене дома в городе Марьинке свою последнюю просьбу — «позаботиться о матери, сестре и брате».
Шойгу поручил сделать для семьи погибшего всё необходимое.
Надпись была обнаружена российскими бойцами при штурме Марьинки 12 декабря. Они нашли в подвале одного из домов написанное маркером на кирпичной стене предсмертное письмо и девять тел погибших российских бойцов.
Бывшая классная руководительница Рудакова рассказала журналистам, что тот со школьных лет заботился о своём больном брате, а после того, как отцу пришлось оставить работу, стал помогать семье и не забывал о родных, даже находясь на передовой.