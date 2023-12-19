Париж, 19 декабря, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Украина полностью зависима от поставок западных союзников, заявил в эфире France 24 бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

Он сказал, что в начале контрнаступления ВСУ многие из украинцев верили в свою победу.

«Возможно, я скажу по-английски, они пытались выдать желаемое за действительное, слишком позитивно смотрели на вещи», — добавил офицер.

Гомар добавил, что у России есть глубокая стратегия, Украина при этом зависима от Запада.

Как сообщало ИА Регнум, в Сенате США считают, что Украине не по силам отбросить Россию к границам 1991 года. Выход из конфликтной ситуации остаётся лишь в переговорах, и как можно скорее, заявил республиканец Джей Ди Вэнс. Своё мнение политик пояснил тем, что дополнительные траты на Украину идут в отсутствие у Белого дома «внятной стратегии».

Депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян 16 декабря призвал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить губительный для европейцев конфликт на Украине. Мирный план урегулирования необходим, иначе Европа может превратиться в индустриальную и экономическую пустыню, предсказал французский политик.